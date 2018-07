Buraco de ozônio no Ártico deve aumentar No início de 2011, registrou-se um buraco recorde na camada de ozônio do Ártico, muito semelhante ao fenômeno análogo observado na Antártida. Um estudo divulgado na revista Geophysical Research Letters traz uma má notícia: modelos mostram que o recorde pode ser batido nos próximos anos. O evento de 2011 ocorreu devido a dois fatores: grande concentração de gases que destroem a camada de ozônio e baixas temperaturas (que torna os gases mais ativos). Os cientistas preveem uma diminuição na concentração dos gases, mas baixas temperaturas deverão anular o efeito da dispersão.