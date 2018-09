Buraco na camada de ozônio é o quinto maior da história O buraco na camada de ozônio sobre a Antártida é o quinto maior da história, revelam as imagens feitas este ano pela Agência Aeroespacial Americana (Nasa, por suas iniciais em inglês). A extensão do buraco atingiu 27,2 milhões de quilômetros quadrados e, segundo o cientista atmosférico Paul Newman, da Nasa, ele encontra-se atualmente "moderadamente grande". A Nasa acompanha o tamanho do buraco na camada de ozônio há 30 anos. No ano passado, o rombo atingiu 25,12 milhões de quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho da América do Norte. A camada de ozônio bloqueia a ação dos raios ultravioleta do sol. O buraco normalmente forma-se em agosto e alcança seu tamanho máximo entre setembro e outubro antes de encolher.