Burger King lança perfume com 'cheiro de hambúrguer'

A rede de lanchonetes americana Burger King lançou no mercado um perfume masculino com cheiro de hambúrguer. O produto, batizado de Flame ("Chama"), é baseado no sanduíche Whopper, que, segundo a empresa, "é o hambúrguer favorito dos americanos". No site criado especialmente para divulgar a fragrância, o Burger King diz que o Flame é "o perfume da sedução com um toque de carne grelhada diretamente no fogo". A fragrância despertou curiosidade em pessoas entrevistadas pela BBC nas ruas de Nova York. "É gostoso. Não dá para sentir o cheiro de carne", disse um dos entrevistados. 'Clichê' Mas o crítico de perfumes do jornal americano The New York Times, Chandler Burr, classificou a idéia como "horrível". "O Flame usa esse clichê das especiarias queimadas em um difusor, que está muito na moda na perfumaria de luxo hoje em dia, nos Hugo Boss e Azzaro da vida", disse em entrevista à BBC. "Mas nem isso ele consegue ser direito." "Creio que vai haver um mercado de jovens que vão comprar o perfume pela graça que é, para fazer uma brincadeira." O Flame está sendo vendido pela internet e em lojas dos Estados Unidos, por US$ 3,99 (cerca de R$ 9,50).