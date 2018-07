Burj Khalifa, em Dubai, já pode ser visto no Google Street View

"Viajantes" de sofá podem visitar o maior arranha-céu do mundo e examinar um dos maiores shopping centers com a adição de Dubai ao Google Street View, anunciou o Google nesta terça-feira.

O mapa online da cidade, a primeira dos Emirados Árabes Unidos a aparecer no Google Street View, permite que usuários naveguem por vários andares do arranha-céu de 830 metros de altura Burj Khalifa, no centro de Dubai, incluindo uma plataforma de observação perto do topo do prédio.

O Google Street View também oferece uma visão de dentro do Dubai Mall e outras vistas da cidade, como calçadas, estradas, arranha-céus, praias e o Dubai Creek, onde os tradicionais barcos dhows podem ser vistos ancorados no píer.