Busca aérea a desaparecidos será retomada amanhã

Ao longo do dia, dois helicópteros participaram das buscas, um da Aeronáutica e outro da Polícia Militar (PM), que levava os mergulhadores do Corpo de Bombeiros à área estimada da queda do helicóptero.

A região das buscas é de aproximadamente 6,9 quilômetros quadrados, tendo-se como referência o local estimado de queda os pontos de recuperação dos destroços e do aparecimento das quatro vítimas do acidente. As buscas seguem durante a noite com dois navios, o varredor Albardão, que possui um sonar capaz de identificar objetos no fundo do mar, e o patrulha Gravataí, de acordo com a Marinha.