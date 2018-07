Busca aos 6 corpos de naufrágio em MS é retomada

Até às 18 horas desta sexta-feira foram resgatados oito corpos, três na quinta-feira e cinco nesta sexta-feira. Faltam seis. O Exército, policiais Civil e Militar e a Marinha Paraguaia auxiliam nas buscas.

Neste sábado, a Agência Fluvial de Porto Murtinho retificou a informação de quantos estariam no barco no momento do acidente. Inicialmente seriam 27 pessoas, das quais 16 turistas pescadores brasileiros e 11 tripulantes paraguaios. O correto é que no barco estavam 26 pessoas, das quais 16 turistas brasileiros e 10 tripulantes paraguaios. No dia do acidente 12 - cinco turistas e sete tripulantes, e não oito como informaram no segundo dia - foram salvos com vida e passam bem.