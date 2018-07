Busca no AM é encerrada: 4 sobreviventes e 24 mortos Chega a 28 o número de vítimas do acidente com um avião Bandeirante ocorrido ontem (7) no Amazonas, informou há pouco a Defesa Civil do Estado. Quatro delas sobreviveram. As buscas haviam sido interrompidas à noite por conta do mau tempo, mas foram retomadas na manhã de hoje. Após a localização dos sobreviventes e de 24 corpos, as buscas foram encerradas por volta das 11 horas. A aeronave EMB 110 decolou do Aeroporto de Coari às 12h30 de sábado rumo a Manaus. Vinte minutos antes de chegar ao destino, o piloto teria pedido autorização à torre de controle para retornar a Coari. A queda se deu a 500 metros da pista do aeroporto. De acordo com a Defesa Civil, uma pane no motor pode ter causado o acidente.