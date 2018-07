Busca por AF 447 é a maior do tipo já feita pelas Forças Armadas A missão relacionada ao avião da Air France que caiu no oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo representam a maior operação de buscas das Forças Armadas brasileiras, informaram a Marinha e a Aeronáutica nesta quinta-feira, quando apenas destroços foram recolhidos.