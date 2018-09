Busca por bimotor desaparecido na Bahia é retomada Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Aeronáutica e da Marinha retomaram, por volta das 7 horas, as buscas pelo bimotor Cessna C-310, da empresa Aero Star, desaparecido desde o fim da tarde de sexta-feira, no litoral sul baiano. Os trabalhos estão sendo feitos por terra e mar, concentradas em um trecho de 40 quilômetros entre Itacaré e Ilhéus. O avião levava o presidente da empresa de investimentos turísticos Worldwide Destinations (WWD), Sean Woodhall, o representante da WWD no Brasil, Ricky Every, o presidente da empresa de gerenciamento Diamond Lifestyle Holdings, Alan Trevor Kempson, e o executivo da empresa Michael Hogess, todos ingleses - além do piloto Clóvis Revault de Figueiredo e Silva, de 61 anos, e o co-piloto Leandro Oliveira Veloso, de 34. Os passageiros e tripulantes decolaram de Salvador às 17 horas de sexta-feira com destino a Ilhéus, 458 quilômetros ao sul da capital baiana.