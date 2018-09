Busca por criança em piscinão de SP prossegue Os bombeiros retomaram neste sábado as buscas por um menino que caiu na tarde de ontem em um piscinão na Avenida Aricanduva, Zona Leste de São Paulo, por volta das 18h, quando tentava pegar uma bola. Segundo os bombeiros, três viaturas foram enviadas ao local do acidente por volta das 6h da manhã de hoje, mas apenas uma permanece na região do piscinão. Até o momento, não foi encontrado nenhum sinal da criança.