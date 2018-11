Busca por desaparecidos se concentra em Santa Tereza

A cidade com maior número de vítimas é Niterói, com 41. Em seguida vêm a cidade do Rio, com 35, São Gonçalo, com 9 e Nilópolis, Paracambi e Petrópolis, com 1 vítima cada.

A Prefeitura do Rio informou hoje que o prefeito Eduardo Paes vai publicar decreto para prorrogar em um dia o prazo de pagamento para a terceira cota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A decisão objetiva manter os moradores do Rio em casa em função das chuvas que caem na cidade desde o fim da tarde de ontem.

O documento adia também para amanhã o vencimento de ISS para o grupo 1 e prorroga para sexta-feira (9) os vencimentos do grupo 2 e dos autônomos localizados. A decisão será publicada no próximo Diário Oficial do Município.

Energia elétrica

A Light divulgou esta tarde o segundo informativo sobre as condições de fornecimento de energia no Rio diante do caos das chuvas que atingiram a cidade. A Light registra interrupções em trechos de ruas dos seguintes bairros: Tijuca, Botafogo, Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Laranjeiras, São Conrado, Santa Teresa e Rio Comprido. Especificamente em Botafogo, o alagamento de galerias subterrâneas e acúmulo de detritos dificultam o acesso aos cabos e equipamentos. Na estrada Grajaú-Jacarepaguá, os técnicos da empresa continuam trabalhando para restabelecer o fornecimento, onde houve queda de postes após deslizamento de terra.

Devido aos alagamentos, as equipes encontram dificuldades para acessar alguns locais que necessitam de reparos ou manutenção corretiva. Nessas circunstâncias, para prevenir que as pessoas fiquem presas nos elevadores devido a eventuais interrupções no fornecimento de energia, a Light recomenda que, sempre que possível, deem preferência ao uso das escadas. O fornecimento foi restabelecido em trechos da Taquara, Recreio, Vila Isabel e São Cristóvão