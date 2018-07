Busca por ETs será reativada na Califórnia

Quarenta e dois radiotelescópios no norte da Califórnia voltarão a buscar por sinais auditivos de vida extraterrestre, após pessoas físicas - incluindo a atriz Jodie Foster, que estrelou um filme sobre o tema, Contato (1997) - doarem US$ 210 mil para que o Instituto Seti (sigla para Busca de Inteligência Extraterrestre, em inglês) continue a operar. O conjunto de telescópios, construído em 2007 com uma doação de US$ 30 milhões de Paul Allen, cofundador da Microsoft, estava desligado desde abril e volta a operar em setembro. / AP