Busca por reféns em assalto em Cotiporã já dura 18h

A expectativa da Brigada Militar era de que à noite os bandidos se movimentassem na mata da Serra Gaúcha e os reféns pudessem ser encontrados. Ainda não há indicação do paradeiro das vítimas.

Em entrevista no final da manhã, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, afirmou que a prioridade da polícia é garantir a segurança dos reféns.

O assalto à fábrica de Cotiporã ocorreu por volta das 2h da manhã deste domingo. Para o ataque com explosivos, o bando rendeu alguns moradores da cidade que estavam em um bar no centro da cidade, para usá-los como escudo humano. Na fuga, os bandidos levaram nove pessoas como reféns.

Durante a fuga, o comboio foi interceptado pela polícia, houve troca de tiros, e o bandido mais procurado do Estado, Elisandro Rodrigo Falcão foi morto. Duas pessoas permaneceram com os bandidos e mais sete moradores da região foram feitos reféns. As buscas seguem no município, e todas as estradas da região estão sendo monitoradas para evitar a fuga dos bandidos.