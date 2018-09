Busca por vítimas de naufrágio no AM deve terminar hoje As buscas às vítimas dos naufrágio do barco Comandante Salles, no Rio Solimões, no Amazonas, devem ser encerradas no fim da tarde. Desde a madrugada de domingo, quando aconteceu o acidente, foram resgatados 46 corpos. Cerca de 15 a 20 pessoas continuam desaparecidas. Os trabalhos, apenas na superfície, continuam durante todo o dia, e envolvem cerca de 100 pessoas e 14 embarcações. Hoje bombeiros, homens da Marinha e da prefeitura de Manacapuru, fazem um trabalho de orientação a ribeirinhos, para que avisem a central do Corpo de Bombeiros caso avistem corpos boiando após o fim das buscas. Dezesseis mergulhadores serão incorporados definitivamente à equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas ainda hoje, que já conta com dez profissionais. Os novos oficiais já trabalham nesta operação no Solimões, mas a formatura do Curso de Mergulho Autônomo acontece hoje, com a presença de autoridades estaduais.