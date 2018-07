Buscador de pontos de coleta já no iPhone O site Rota da Reciclagem - buscador de locais para entrega de recicláveis - agora está disponível como aplicativo para iPhone. No ar há quase quatro anos, a iniciativa da Tetra Pak auxilia os consumidores a encontrar pontos de coleta seletiva para destinar as embalagens longa vida pós-consumo e outros resíduos (rotadareciclagem.com.br). O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Apple Store. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS