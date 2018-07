Buscas a avião da Air France serão retomadas nos próximos dias As buscas pelos destroços do avião da Air France, que caiu no oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo em 1 de junho de 2009, serão retomadas nos próximos dias com uma equipe internacional, anunciou nesta quarta-feira o Centro de Análises e Investigações (BEA, na sigla em francês) da aviação civil da França.