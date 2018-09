Buscas a filho do deputado Paulo Teixeira continuam

Segundo informações do blog oficial do deputado, Pedro Yamaguchi Ferreira, de 27 anos, desapareceu na manhã da terça-feira, após ter saído para tomar um banho nas águas do Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, não retornando para casa.

Pedro está na Amazônia desde fevereiro deste ano atuando como advogado da Pastoral Indigenista na diocese de São Gabriel, que fica na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no extremo noroeste do Brasil.

De acordo com os bombeiros, as buscas são feitas apenas ao longo do dia, por conta da luminosidade. Quatro mergulhadores dos bombeiros dão apoio aos militares da Marinha e do Exército, que trabalham com seis embarcações da Marinha Brasileira. O deputado foi à região acompanhar as buscas.