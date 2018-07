Buscas por avião continuarão à noite, diz Aeronáutica O comando da Aeronáutica divulgou hoje um comunicado informando que dará continuidade, à noite, às buscas ao avião da Air France desaparecido na noite de ontem sobre o Oceano Atlântico. Será utilizado um avião Hércules (C-130), que decolou de Natal, no Rio Grande do Norte, levando a bordo uma equipe de elite para operações de busca e resgate do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (Parasar). Esse avião, conforme informa a Aeronáutica, voará durante toda a noite, realizando busca eletrônica na frequência de transmissão do localizador de emergência do avião desaparecido e busca visual.