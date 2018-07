Buscas por eletricista que caiu no Rio Negro continuam Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã de hoje (22) as buscas pelo eletricista Pedro Melo de Lima, de 25 anos, que desapareceu ontem no Rio Negro depois de cair de uma das balsas que prestam serviços na construção da primeira ponte sobre o rio, que vai ligar Manaus à cidade de Iranduba.