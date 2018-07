Buscas por sobreviventes são encerradas após avalanche no Nepal

Texto atualizado às 8h45

AL SHARMA - As equipes de resgate encerraram nesta segunda-feira, 24, as buscas por sobreviventes na avalanche que atingiu alpinistas e acampamentos na oitava montanha mais alta do mundo no noroeste do Nepal no domingo, 23. O acidente matou ao menos dez pessoas.

Segundo uma fonte próxima às equipes de salvamento, as condições climáticas e a dificuldade de acesso ao local não permitem que haja esperanças de encontrar os corpos dos desaparecidos.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, um brasileiro que estava próximo ao local, na base da montanha, relatou o acidente, que aconteceu a 7 mil metros de altitude, dificultando o trabalho de resgate por terra.

Helicópteros foram enviados à região remota para buscar os desaparecidos depois do acidente na madrugada, mas nuvens e fogo dificultaram o resgate, disse o inspetor da polícia Basant Mishra

O ex-presidente da Associação de Montanhismo do Nepal, Ang Tshering Sherpa, disse que a maioria dos alpinistas mortos era de nacionalidade francesa e que os outros eram da Itália, Alemanha e Espanha. Em toda a montanha havia um total de 231 escaladores e guias, mas nem todos estavam no local da avalanche.

"Havia sete franceses entre as vítimas. Pegamos a informação diretamente do acampamento base", disse o chefe da Associação francesa de guias de montanha, Denis Crabieres. Segundo ele, os resgates na montanha Manaslu foram interrompidas até a manhã, devido ao aumento dos riscos na operação. Em Madri, o ministro de relações exteriores disse que um dos mortos era espanhol, mas não divulgou a identidade da vítima.

Autoridades nepalesas disseram que quatro pessoas estão desaparecidas. Cinco alpinistas feridos foram resgatados por helicópteros e levados para a capital, Katmandu.

O alpinista alemão Andreas Reitero, de 26 anos, disse que estava dormindo em sua barraca quando a avalanche chegou, às 4h (horário local). "Foi um barulho alto. Fiquei com medo", disse Reitero do hospital em Katmandu depois de ser resgatado por um helicóptero da montanha, 100 quilômetros a noroeste da capital.

"Eu fiquei tão confuso que não posso dizer a distância que fui carregado ou quantas pessoas estavam no acampamento na hora da avalanche", disse ele, que está sendo tratado por uma lesão nas costas. "Eu tive sorte. Não fui arrastado muito longe e fiquei de fora (...), não enterrado na neve".

Reitero fazia parte de um grupo de 13 alpinistas - 11 alemães e dois austríacos. Um dos alemães do grupo morreu, disse ele.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores francês não confirmou as mortes, mas disse que "pelo menos três" alpinistas franceses foram feridos.

O inspetor Mishra disse que os corpos de um alpinista alemão e de um guia nepalês foram retirados da neve na montanha de 8.163 metros. "Pilotos de resgate viram outros sete corpos na montanha", disse Mishra.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores espanhol disseram que um dos alpinistas mortos era espanhol, sem entrar em detalhes.

Com agências de notícias