Buscas por vítimas de explosão em academia continuam

Outras dez pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas e uma permanece nos escombros do acidente, informaram os Bombeiros em seu perfil no Twitter. As vítimas foram levadas a hospitais da região. Dezoito equipes dos Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. Segundo o capitão Agassi, as buscas continuam no local e não se descarta o surgimento de novas vítimas.

A academia, chamada Tem Esportes, fica localizada na rua Miragaia, no bairro Paulicéia, que foi interditada. De acordo com informações do site da academia, o estabelecimento tem 2 mil metros quadrados com duas piscinas.