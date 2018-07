Bush aprovou operações secretas no Paquistão

Um alto funcionário do Pentágono confirmou nesta quinta-feira que o presidente George W. Bush autorizou operações militares no Paquistão sem autorização prévia do governo paquistanês. A fonte disse que nos últimos dois meses, Bush teria autorizado a entrada de tropas de infantaria através da fronteira do Afeganistão com o Paquistão. A correspondente da BBC no Pentágono, Kim Ghattas, afirma que a decisão reflete o crescente temor dos Estados Unidos diante da falta de ações contundentes dos paquistaneses contra militantes no país. A percepção americana é de que atividades militantes no Paquistão ameaçam diretamente as tropas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no Afeganistão. Os americanos vêm lançando regularmente do Afeganistão ataques aéreos contra o Paquistão, mas há dez dias, forças americanas de infantaria cruzaram a fronteira pela primeira vez, provavelmente depois da assinatura da autorização secreta de Bush. Apesar disso, oficialmente, o governo americano destaca a importância da cooperação com o governo paquistanês. De acordo com o jornal americano The New York Times, um funcionário da inteligência americana teria afirmado que o governo do Paquistão não é informado sobre os alvos das operações, porque desconfiaria de agentes da Al-Qaeda infiltrados. A confirmação desta informação deve agravar as tensões entre os dois países. O chefe do Exército paquistanês, general Ashfaq Kayani, recentemente criticou pela primeira vez os ataques americanos, afirmando que a soberania e a integridade do país precisa ser mantida a qualquer custo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.