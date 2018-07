Bush chama Lula para debater crise com maiores economias --fonte O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, convidou na terça-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar de uma reunião com as maiores economias do mundo sobre a crise financeira global. Segundo fonte do governo, em telefonema por volta das 17 horas, que durou aproximadamente 15 minutos, Bush perguntou se Lula aceitaria discutir soluções para a crise e como evitar que esse choques contaminem a economia real. O encontro ainda será agendado por Bush, mas deverá ocorrer em meados de novembro, segundo sinalizou o próprio presidente dos EUA. De acordo com a fonte, Lula respondeu positivamente e considerou imprescindível o encontro para que os líderes mundiais possam debater esse tema. (Reportagem de Fernando Exman)