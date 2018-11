Bush comemora sucesso da reunião do G-8 sobre clima O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, elogiou o sucesso da reunião de três dias da Cúpula do Grupo dos Oito (G-8), encerrada hoje no Japão, para discutir uma estratégia global para combater o aquecimento global. Bush disse que o plano ajudará as nações em desenvolvimento a se tornarem "bons administradores do meio ambiente"."A fim de lidar com a mudança climática, todas as principais economias do mundo devem sentar-se à mesa, e isto foi o que aconteceu hoje", disse Bush em comunicado a jornalistas no encerramento da reunião - um encontro, segundo ele, que também defendeu o livre comércio internacional e o combate à fome e à miséria no mundo.Bush, que ao longo do seu mandato criticou várias noções científicas sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global, disse que apóia a declaração do G-8 de que as emissões de gases poluentes devem ser reduzidas em 50% até 2050."Nós deixamos claro, e outras nações concordaram, que elas também precisam aderir a ambiciosas metas que permitam que o mundo tenha sucesso ao lidar com a mudança climática", afirmou o presidente norte-americano. "E nós fizemos um progresso significativo na direção de uma abordagem mais compreensiva."