Bush diz que o Irã é uma ameaça à segurança mundial O presidente dos EUA, George W. Bush, disse neste domingo que o Irã ameaça a segurança em todo o mundo ao apoiar "extremistas" e pediu que seus aliados no Golfo Árabe "enfrentem o perigo antes que seja tarde demais". Falando em Abu Dhabi, terceira parada em sua visita aos aliados árabes, Bush disse que o Irã muçulmano xiita é o maior patrocinador mundial do terrorismo e acusou o país de minar a paz ao apoiar o grupo guerrilheiro Hezbollah no Líbano, o grupo palestino islâmico Hamas e os militantes xiitas no Iraque. "As ações do Irã ameaçam a segurança das nações em todo o mundo. Assim os Estados Unidos estão reforçando nossos antigos compromissos de segurança com nossos amigos no Golfo e reunindo amigos em todo o mundo para enfrentar o perigo antes que seja tarde demais", disse ele em seu discurso de abertura. "O Irã é hoje o Estado que mais patrocina o terror. Envia centenas de milhares de dólares a extremistas em todo o mundo enquanto seu povo enfrenta repressão e dificuldades econômicas", disse ele. Voltando a temas familiares que foram o núcleo da abordagem de Bush durante seus sete anos na Casa Branca, o presidente elogiou os esforços de democratização no mundo árabe e convocou seus aliados a adotarem a abertura política e econômica. No início do dia, Bush visitou a Quinta Frota da Marinha dos EUA no Barein em meio a tensão com o Irã sobre o incidente no qual Washington diz que seus navios foram ameaçados no estreito de Ormuz. Os Estados Unidos dizem que em 6 de janeiro embarcações iranianas ameaçaram seus navios de guerra ao longo de uma rota vital para o transporte de petróleo da maior região produtora do mundo. O vice-almirante Kevin Cosgriff, comandante da Quinta Frota, deixou claro para Bush que suas tropas encararam o incidente "mortalmente a sério", disse a porta-voz da Casa Branca, Dana Perino, aos repórteres. "Todas as pessoas nas Forças Armadas lembram o que aconteceu no passado, como o USS Cole", disse ela, referindo-se ao ataque do navio de guerra norte-americano no Iêmen em 2000 por um barco cheio de explosivos. Durante uma parada em Israel no início da visita de Bush ao Oriente Médio na semana passada, ele advertiu o Irã das "sérias consequências" no caso de um ataque a navios norte-americanos e disse que todas as opções estão na mesa. Teerã minimizou o incidente como um evento rotineiro e acusou os Estados Unidos de exagerá-la para efeito de propaganda. "Nós agimos com comedimento e anunciamos muito calmamente que se tratava de um procedimento de rotina, mas eles tentaram ... levantar um problema no momento em que o senhor Bush visita a região para mostrar uma imagem negativa do Irã", disse o porta-voz do Ministério do Exterior do Irã, Mohammad Ali Hosseini, aos repórteres. (Com reportagem adicional de Fredrik Dahl no Irã)