Bush e Sarkozy se reúnem, em meio a mais sinais de recessão O presidente norte-americano, George W. Bush, mantém conversas neste sábado com líderes europeus, na esperança de abrir caminho para uma revisão do sistema regulatório financeiro global, em meio a sinais mais fortes de que o mundo ruma para uma recessão. A Casa Branca abrandou as expectativas sobre o encontro, em Camp David, entre Bush, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, e o presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso. A piora econômica foi sinalizada por dados ruins sobre a confiança do consumidor norte-americano e a construção de moradias nas últimas semanas. As taxas de empréstimo interbancário recuaram nesta semana pela primeira vez desde julho, dando alguma esperança de que o pior da crise bancária mundial possa ter passado. Mas os mercados acionários em todo o mundo continuaram voláteis. Na sexta-feira, Bush afirmou que as intervenções dos governos dos Estados Unidos e da Europa precisam de tempo para surtir efeito. Barroso e Sarkozy encontraram o primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, na sexta-feira e concordaram sobre a necessidade de uma cúpula internacional antes do fim do ano. Sarkozy disse que o encontro deveria incluir China, Índia e outros países fora do G8.