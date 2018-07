Bush elogia Sarkozy por escolher Carla Bruni como esposa

O presidente americano, George W. Bush, parabenizou o presidente francês, Nicolas Sarkozy, por ter escolhido Carla Bruni como sua esposa. Bush, que está em viagem à Europa, disse que Carla Bruni é "uma mulher realmente inteligente e capaz". "Eu posso ver porque você se casou com ela", disse Bush a Sarkozy no sábado. Bush também elogiou o presidente francês, que às vezes é chamado pela imprensa francesa de "Sarkozy l'Americain" ("Sarkozy, o americano"). Despedida "Ele é um sujeito interessante", disse Bush, que chamou Sarkozy pelo seu primeiro nome. "Ele é cheio de energia. Ele é cheio de sabedoria. Ele me diz o que está na sua cabeça. E toda vez que eu o encontrei, nós sempre tivemos conversas muito interessantes." O presidente americano disse que a França foi "o primeiro amigo dos Estados Unidos" ao ajudar na guerra pela independência americana contra a Grã-Bretanha, em 1796. Paris foi a penúltima parada do giro de Bush pela Europa, que é encarada como uma viagem de despedida do americano, já que ele deixará o cargo no começo de 2009. A passagem de Bush pela França é vista como mais um gesto de reconciliação entre os dois países, depois de anos de tensão sobre posições diferentes em relação à invasão do Iraque. Neste domingo, Bush visita Londres, onde se encontrará com o premiê britânico Gordon Brown e a rainha Elizabeth 2ª. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.