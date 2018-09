Bush está mantendo Obama atualizado sobre G20--Tesouro dos EUA O governo do presidente norte-americano George W. Bush está mantendo a equipe econômica do presidente eleito Barack Obama "atualizada" sobre o que será discutido no encontro da próxima semana dos líderes do G20 em Washington, afirmou uma autoridade do Tesouro dos Estados Unidos neste domingo. David McCormick, sub-secretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, ainda afirmou que Obama ainda não decidiu se irá comparecer à cupula do dia 15 de novembro, que foi convocada para discutir a crise global financeira. "O governo está em contato com a equipe do presidente eleito Obama... e existe uma clareza em garantir que ele está sendo atualizado sobre o que será discutido e pode participar ou não dependendo do interesse do presidente eleito", afirmou McCormick para repórteres após uma reunião do G20 em São Paulo. "Então é claramente alguma coisa que nós queremos ter certeza de que estamos tendo uma boa passagem e que as reformas programas possam continuar caminhando", acrescentou ele. (Reportagem de Anna Willard)