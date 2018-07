Bush indica juiz aposentado como secretário de Justiça

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, indicou nesta segunda-feira o juiz federal aposentado Michael Mukasey para substituir Alberto Gonzalez no cargo de secretário de Justiça. Bush disse que Mukasey, de 66 anos, tem as credenciais certas para desempenhar a função e "enxerga com nitidez a ameaça" que os Estados Unidos enfrentam. "O secretário de Justiça tem um papel especialmente vital em um tempo de guerra, quando nós enfrentamos o desafio de proteger nossa gente de inimigos mortais diariamente enquanto, ao mesmo tempo, protegemos nossa liberdade", afirmou o presidente. "O juiz Mukasey tem credenciais notáveis para esta função." O indicado, por sua vez, disse estar honrado pela indicação e que espera ansiosamente a oportunidade de trabalhar com o Congresso para "enfrentar os desafios da nação". A indicação de Mukasey, que pode se tornar o terceiro secretário de Justiça de Bush, ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Segundo analistas, ao escolher um homem com reputação de conservador, mas apartidário, Bush aparentemente tentou evitar uma disputa com a oposição democrata, que controla o Congresso. O secretário Alberto Gonzales apresentou sua renúncia no mês passado em meio a acusações de que teria afastado oito promotores por motivos políticos, o que Gonzalez nega. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.