Bush não vai participar de convenção republicana nos EUA

Bush apoia Romney e acredita que ele seria um bom presidente, "mas ele ainda está aproveitando o seu momento fora da cena política e respeitosamente recusou o convite para ir a Tampa", disse o porta-voz Freddy Ford em e-mail.

Bush tem ficado fora do mundo político e dos olhos do público desde que deixou a Casa Branca, em 2009, em meio à crise econômica, uma impopular guerra no Iraque e um crescente déficit orçamentário.

Bush também não participou fisicamente da convenção republicana que ratificou a nomeação de John McCain para concorrer à Presidência há quatro anos, vencida pelo democrata Barack Obama, discursando apenas por vídeo.

Recentemente, Bush disse em entrevista ao Instituto Hoover: "sou apoiador de Mitt Romney. Espero que ele se saia bem. Mas ele pode fazê-lo sem mim."

O pai de Bush, o ex-presidente George H.W. Bush, disse mais cedo nesta semana que não participaria da convenção por questões de saúde.