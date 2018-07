Bush pede fim de ocupação israelense

O presidente americano, George W. Bush, pediu nesta quinta-feira o fim da ocupação israelense em terras ocupadas após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, para que um Estado palestino viável possa ser implantado. Bush afirmou ter, em conversas com os líderes de ambos os lados, reiterado que a implementação de qualquer acordo está sujeita à implementação do plano de paz ocidental para o Oriente Médio e que nenhum dos lados deve iniciar atividades que possam prejudicar este plano. "Do lado israelense, isto inclui o encerramento das expansões de assentamentos e a remoção de postos avançados não autorizados. Do lado palestino, o enfrentamento dos terroristas e o desmantelamento da infra-estrutura terrorista", afirmou. Esta seria a primeira vez que o presidente americano pressiona publicamente o governo de Israel para abrir mão de territórios ocupados depois de 1967. Bush deu a declaração em Jerusalém depois de dois dias de reuniões com líderes israelenses e palestinos. Fronteiras O presidente americano também reiterou o compromisso dos Estados Unidos com a segurança e com a defesa das fronteiras de Israel. "Estas negociações devem garantir que Israel tenha fronteiras seguras, reconhecidas e que possam ser defendidas, e devem também assegurar que o Estado palestino seja viável, contínuo, soberano e independente." "É vital que cada lado compreenda que satisfazer os objetivos fundamentais do outro é a chave para um acordo bem-sucedido. Segurança para Israel e viabilidade para um Estado palestino são interesses mútuos dos dois lados", acrescentou. "O acordo deve estabelecer a Palestina como um lar para o povo palestino, assim como Israel é um lar para o povo judeu", disse. Bush não deu muitos detalhes de como seria um acordo final, mas deu algumas pistas em assuntos importantes. Refugiados Na questão dos refugiados palestinos, uma questão importante para os árabes desde a criação de Israel em 1948, ele afirmou que um mecanismo internacional seria necessário, e isto envolveria indenizações. O presidente americano afirmou ainda que um acordo de paz iria requerer ajustes negociados mutuamente sobre as fronteiras que existiam antes de 1967, "para refletir a realidade atual" - numa referência aos assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada. Bush também pediu que os países árabes busquem o entendimento com Israel - uma medida que, segundo o presidente americano, já deveria ter sido tomada há muito tempo. Ainda nesta quinta-feira, depois da reunião com o presidente palestino Mahmoud Abbas em Ramallah, Bush afirmou acreditar que um acordo de paz para a região será assinado antes do final do mandato dele, no começo de 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.