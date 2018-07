Bush receberá ministros do G7 na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, receberá os minstros das Finanças dos países que integram o G7 no próximo sábado, na Casa Branca. O propósito do encontro, decidido nos últimos dias, será discutir a atual crise financeira global. O presidente americano receberá os representantes de Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão. A reunião terá também a presença dos líderes do Banco Mundial (Bird) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os ministros do G7 já tinham visita programada a Washington, uma vez que participam da reunião semestral do FMI e do Bird, realizada nesta semana. Ação coordenada De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Dana Perino, "o presidente terá a oportunidade de ouvir diretamente dos ministros das Finanças como a crise está afetando seus respectivos países e os passos que eles estão tomando para lidar com esses desafios, tanto individualmente como coletivamente". A porta-voz acrescentou ainda que Bush vai "enfatizar a importância de que as nações trabalhem de forma coordenada para tratar da crise, ainda que respeitando as condições distintas de cada economia". O governo americano tem feito apelos para que os diferentes países encontrem formas conjuntas de combater os efeitos da turbulência financeira. Durante a semana, Bush manteve conversas telefônicas com, entre outros, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown, o presidente francês Nicolas Sarkozy e o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. Conversa com Lula O presidente americano também conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a chanceler alemã Angela Merkel. Foi a partir da conversa com Lula e Merkel que surgiu a proposta de realizar outro encontro, também previsto para sábado, com outro grupo de nações - o G20 - para debater o mesmo tema. O G20 é atualmente presidido pelo Brasil e é formado tanto pelas nações mais ricas do mundo como pelas principais economias emergentes. Além dos países do G7, o grupo inclui África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, China, Coréia do Sul, Índia, Indonésia, México, Rússia, Turquia e União Européia. A reunião será realizada na sede do FMI e deverá contar com a presença de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais dos países que integram o bloco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.