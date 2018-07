Bush sobre Irã: 'Todas opções estão na mesa'

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta quarta-feira que quer buscar o caminho da diplomacia para resolver o impasse sobre o programa nuclear do Irã, mas que "todas as opções estão na mesa". "A primeira escolha é resolver (o problema) diplomaticamente, e é exatamente isso que estamos fazendo", disse Bush, que está em visita à Europa. O presidente americano fez o comentário na Alemanha, onde se reuniu com a chanceler alemã, Angela Merkel. Ele está agora na Itália, a última etapa de uma viagem vista por muitos como uma despedida do continente europeu. Bush ainda se encontrará com o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, e com o papa Bento 16. Possibilidade Bush e Merkel disseram que mais sanções contra o Irã são uma possibilidade. "Não podemos excluir novas sanções" contra o Irã, disse Merkel. Mas, segundo a chanceler alemã, as medidas teriam de ser decididas no Conselho de Segurança da ONU. "A última rodada (de sanções) deve ser implementadas", completou. O Conselho de Segurança da ONU aprovou três rodadas de sanções contra o Irã, que incluem restrições de bens e proibições de viagem para indivíduos e empresas iranianas acusadas de envolvimento no programa nuclear. As sanções também incluem a proibição de venda ao Irã de itens que podem ter um uso tanto civil como militar. A reunião de Bush com Merkel também tratou do Afeganistão, do processo de paz no Oriente Médio e de outros assuntos de interesse global como mudança climática e o preço de combustíveis e alimentos. Na terça-feira, Bush se reuniu com líderes da União Européia na Eslovênia. No encontro, os líderes ameaçaram o Irã com novas sanções caso o país não suspenda seu programa nuclear. Bush disse que um Irã com armas nucleares seria "incrivelmente perigoso" para a paz mundial. Uma declaração conjunta dos Estados Unidos e da União Européia pede que o governo do Irã pare de desafiar o Conselho de Segurança da ONU na área nuclear. O chefe de política externa da União Européia, Javier Solana, viajará ao Irã no domingo com uma nova oferta de incentivos econômicos e políticos ao país. "Agora é hora de se fazer uma diplomacia forte", disse Bush. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.