Bush suspende veto a petróleo em alto mar nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou nesta segunda-feira a suspensão de um veto presidencial que restringia a exploração de petróleo na costa do país.O fim da proibição, em vigor há quase 30 anos por motivos ambientais, poderia ajudar a diminuir a dependência americana do produto importado e diminuir os preços dos seus derivados.A decisão de Bush, entretanto, não tem efeito prático imediato, já que uma outra ordem que impede esse tipo de exploração teria que ser derrubada pelo Congresso nacional.Ao anunciar o fim da proibição executiva, Bush pediu o apoio dos parlamentares em Washington."O povo americano está vendo os números cada vez maiores nos postos de gasolina e esperando para ver o que o Congresso vai fazer", disse. "Agora, só depende do Congresso."Golfo do MéxicoCríticos da mudança defendida por Bush dizem que, mesmo que o Congresso acabe com a proibição, demoraria anos até que novas reservas de petróleo pudessem ser exploradas no mar e, por isso, não haveria alívio imediato nos preços.A oposição democrata e o pré-candidato à Casa Branca do partido, Barack Obama, já manifestaram sua oposição ao fim da restrição.Desde 1981, uma ordem do Congresso proíbe a exploração de gás e petróleo nas costas leste e oeste dos Estados Unidos e também no leste do Golfo do México.Em outros locais, como partes do Alasca e nas regiões central e oeste do Golfo do México, ela é permitida.O veto presidencial proibindo a exploração foi adotado em 1990, durante o governo do presidente George Bush, pai do atual presidente.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.