Butantã completa 110 anos e inicia obras de novo prédio

O antigo prédio abrigava a maior coleção de herpetologia, que estuda répteis e anfíbios, do mundo. Parte do acervo de 85 mil cobras e 450 mil aranhas e escorpiões foi destruída. Segundo a Secretaria de Saúde, no novo prédio haverá melhor distribuição e organização dos espaços, além de ferramentas modernas para controle de ambientes e prevenção de incêndios. O sistema contará ainda com hidrantes de espuma e extintores portáteis. Nas áreas onde existirão produtos inflamáveis, as luminárias serão blindadas a fim de evitar explosões por faísca.

O novo prédio deve custar R$ 3 milhões e terá dois andares, com uma área total de 1.600 m². A parte do prédio que abrigará as coleções foi dividida em sete salas. Cinco com 50m², sendo quatro para a coleção de herpetologia e uma para a coleção de artrópodes, e duas de 20m², das quais uma para a coleção de insetos e uma para a coleção de banco de tecidos. Este novo espaço separa escritórios, laboratórios e demais alas administrativas da área onde as coleções serão acomodadas.