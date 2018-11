Butantã deve testar vacina contra dengue em voluntários Cerca de 400 voluntários serão os primeiros a testar a eficácia da vacina contra a dengue em São Paulo, numa iniciativa do Instituto Butantã em parceria com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. As primeiras doses deverão ser aplicadas no ano que vem. Os voluntários, pessoas que nunca tiveram a doença, receberão duas doses da vacina, num intervalo de seis meses.