Butantã é responsável por 25% das vacinas compradas pelo SUS

Em 2009, a pasta comprou seis tipos de vacinas do Butantã: DT adulta e infantil (contra tétano e difteria), DTP (tétano, difteria e coqueluche), hepatite B, contra influenza (gripe comum) e raiva. Neste ano, o ministério adquiriu ainda 63 milhões de doses contra a gripe suína por meio do instituto.

Percepção. No caso da vacina da gripe comum, problemas do instituto para dar conta da demanda neste ano levaram a um atraso da vacinação dos idosos em parte do País.

Depois, por causa de problema na qualidade de parte dos imunizantes formulados, o órgão acabou liberando um tipo de vacina não previsto inicialmente na campanha, contra gripe comum e suína, que causou confusão entre os mais velhos.

Além do Instituto Butantã e Laboratório Bio-Manguinhos-Fiocruz, outras duas empresas públicas produzem vacinas para o programa nacional - o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tec-Par) e a Fundação Ataulpho de Paiva (FAP), no Rio. / F.L.