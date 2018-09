Butantã inicia teste para curar papilomatose

Há quase um ano o Instituto Butantã, na capital, iniciava testes de vacinação com bovinos em Nova Odessa (SP) contra a papilomatose, doença também conhecida como verrugose ou figueira. "Nesse período de testes clínicos, a vacina demonstrou ser eficiente", afirma a pesquisadora dra. Rita de Cassia Stocco, do Laboratório de Genética do instituto. A pesquisa está sendo feita em parceria com os Institutos Biológico e de Zootecnia, além das Universidades de São Paulo (USP), Federais de Pernambuco, Sergipe e Ouro Preto (MG).

Em Nova Odessa, no IZ, 40 animais estão em teste, no qual animais saudáveis foram vacinados e depois de um período tiveram inoculados os vírus da papilomatose. "Nesse período, nenhum animal apresentou sintomas", diz, satisfeita.

O próximo passo é testar o potencial terapêutico da vacina, ou seja, sua capacidade de controlar a doença já instalada. Para tanto, o instituto fez parceria com um pecuarista de Itapetininga (SP), cujo rebanho, leiteiro, raça simental, vem enfrentando problemas com a papilomatose. "Ali, cem animais serão testados", diz. Dra. Rita, que acredita que em cerca de cinco anos será possível ter uma vacina eficaz.

INEFICAZ

Auto-vacina

Feita à base da própria verruga macerada, nem sempre tem eficácia, se o animal estiver infectado por mais de um tipo do papilomavírus, o que é bastante comum.