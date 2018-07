Butantã recupera livros históricos após incêndio

Os originais estavam armazenados em um local distante da área atingida pelas chamas. Três livros que estavam no prédio ainda não foram localizados. De acordo com o Instituto, os livros contêm registros de todas as espécimes que estavam armazenadas no galpão destruído pelo fogo.

Além disso, foram resgatados os arquivos digitalizados referentes aos livros, que tinham sido copiados e arquivados em outro local e todo o material didático enviado às escolas.

Os pesquisadores que trabalhavam na unidade agora desenvolverão provisoriamente seus estudos em outra área do Instituto. As causas do incêndio são investigadas pela polícia.