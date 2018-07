Button culpa o clima por fraca performance em Silverstone

"A Red Bull estava muito mais rápida que nós porque estava frio demais (para essa época do ano) neste final de semana", disse o piloto da Brawn GP aos repórteres.

"O sol só saiu depois da corrida. Obrigado, clima inglês!", afirmou.

A temperatura em Silverstone estava na casa dos 23 graus, consideravelmente mais frio que os circuitos em que Button venceu seis das sete provas deste ano, incluindo Turquia e Barein.

O britânico de 29 anos deu aos torcedores locais poucas esperanças de uma vitória em casa após se classificar em sexto no sábado, e qualquer resquício de otimismo para a corrida diminuiu rapidamente depois que uma largada ruim o deixou na nova posição.

"Lutamos todo o fim de semana com a temperatura dos pneus, para deixá-los no ponto, porque é muito frio aqui," disse ele.

"Se você não deixa os pneus no ponto, não importa que carro você tem, não funciona. Este foi meu problema aqui."

O alemão Sebastian Vettel, pilotando um Red Bull veloz, aproveitou os problemas de Button e conseguiu uma vitória merecida, largando na pole position e fazendo uma prova tranqüila.

A liderança de Button no campeonato se reduziu para 23 pontos em relação a seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello, que chegou em terceiro. Vettel está na terceira colocação no campeonato com 25 pontos.