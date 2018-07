Button diz que McLaren pode competir com Red Bull

A Red Bull terminou a temporada 2009 da Fórmula 1 com três vitórias consecutivas e fechou 2010 com dois triunfos seguidos - e vitória em três das últimas quatro corridas também.

A equipe levou os títulos de pilotos e construtores em 2010 e está à beira de repetir o feito depois de Sebastian Vettel garantiu sua segunda coroa consecutiva em Suzuka, no domingo.

"Nosso objetivo é lutar pela vitória em todas as quatro corridas que faltam e acho que vamos ser capazes disso", disse Button, vencedor do Grande Prêmio do Japão no domingo, sua terceira vitória na temporada.

"Se pudermos fazer isso, é uma base fantástica para o próximo ano. Temos que começar bem em 2012 e esta é a melhor maneira de fazer isso, terminando em alta. A Red Bull fez isso nos dois últimos anos. Precisamos fazer a mesma coisa."

As regras devem ser basicamente as mesmas no ano que vem, com os carros registrando uma evolução, não uma revolução.

A vitória de Button no que ele considera uma segunda corrida "em casa", dado seus laços passados com a Honda e sua namorada japonesa, negou a Vettel uma terceira vitória seguida em uma pista em que se esperava que o alemão dominasse novamente.

O ritmo da McLaren deu esperanças reais a Button para as quatro corridas finais, a partir de Coreia do Sul esta semana e terminando com Índia, Abu Dhabi e Brasil.

"Uma das coisas mais importantes para nós este ano é que nós estamos começando a trabalhar o carro em circuitos como Suzuka e Spa, lugares onde basicamente você deve pintar a Red Bull em todo o circuito", disse ele.

"É um circuito Red Bull. Eles são tão rápidos aqui. As curvas de alta velocidade e mudanças de direção. Mas temos aprimorado nosso carro tanto que podemos travar a luta com eles em um lugar como este. Isso é um grande passo adiante para nós."