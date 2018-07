Button espera que Hamilton permaneça na McLaren

O futuro de Hamilton na McLaren tornou-se tema recorrente de especulações no paddock da F1 nesta temporada, e virou o principal assunto fora das pistas antes do GP da Itália do fim de semana depois que o ex-chefe de equipe Eddie Jordan disse que um acordo do britânico com a Mercedes era iminente.

Hamilton, cuja assessoria disse que está em negociação avançada com a McLaren para a renovação do contrato que termina no final do ano, escapou das perguntas, mas não desmentiu a informação.

Perguntado se tinha algum comentário a fazer sobre os rumores, o piloto de 27 anos disse: "Na verdade não."

"Então, você sabe onde estará guiando no próximo ano", perguntaram a Hamilton num entrevista coletiva. A resposta dele foi ainda mais direta: "não".

Falando a jornalistas após a entrevista de Hamilton, seu companheiro de equipe Button disse estar confiante que a dupla continuará junta na McLaren, que apoia a carreira de Hamilton desde que ele era uma adolescente no kart, há mais de 15 anos.

"Todos nós lemos jornais, revistas e a Internet, e você ouve algumas coisas, e eu fiquei surpreso de ver o que li ontem", disse Button, campeão mundial em 2009. "Não tenho nenhum indício de que isso seja verdade, mas acredito que teremos a mesma equipe no ano que vem."

Button trocou a Brawn, atualmente Mercedes, pela McLaren porque queria um novo desafio, e estar na mesma equipe que o campeão mundial de 2008 certamente era o melhor possível. Ele disse não ter dúvidas que permanecer é a melhor escolha para Hamilton.

