Button pode ser campeão domingo

Como após Suzuka resta Interlagos, dia 18, e Abu Dhabi, 1.º de novembro, Button precisa ampliar a diferença de 15 para 20 pontos. Rubinho precisaria vencer duas vezes e ele não somar ponto, os dois ficariam empatados. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias e Button tem 6, contra 2 de Rubinho.

Para ampliar a diferença de 15 para 20 pontos, Button precisa chegar entre os 4 primeiros no Japão e torcer por um mau resultado de Rubinho. Em resumo, Button será campeão em Suzuka se: vencer e Rubinho não for no mínimo 3.º; chegar em 2.º e Rubinho não for no mínimo 5.º; terminar em 3.º e Rubinho não for no mínimo 7.º; terminar em 4.º e Rubinho não for no mínimo 8.º.