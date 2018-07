Button renova com a McLaren por vários anos

A equipe não deu detalhes sobre o acordo, mas, ao revelar que o contrato irá durar vários anos, acaba com as especulações de que Button poderia ir para a Ferrari em 2013 no lugar do brasileiro Felipe Massa.

Button é o único piloto ainda em condições de evitar que Sebastian Vettel, da Red Bull, se sagre bicampeão mundial neste ano. Basta ao alemão conquistar um ponto no domingo em Suzuka, no Japão, para assegurar o título com quatro provas de antecedência.

A McLaren disse em comunicado que a renovação com Button dará mais estabilidade à equipe. Lewis Hamilton, campeão mundial de 2008, já tem contrato até o final de 2012.

"Nunca me senti mais em casa numa equipe do que na McLaren", disse Button, que foi campeão pela Brawn GP (ex-Honda, atual Mercedes). "Ganhei quatro das maiores corridas da minha vida aqui, estou atualmente em segundo lugar no Mundial de Pilotos, e sinto que estou guiando melhor do que nunca", acrescentou o inglês, de 31 anos.

"Você só consegue isso com o nível adequado de apoio, e acredito realmente que a paixão e a determinação de vencer são mais fortes aqui... do que em qualquer outro lugar", acrescentou Button, que estreou na F1 em 2000 pela Williams.

(Reportagem de Alan Baldwin em Seul)