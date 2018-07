Button suspeita que Vettel pode se recuperar

O piloto da McLaren, vencedor na Hungria antes das férias de verão em sua 200a corrida, suspeita que o líder do campeonato pode estar sentindo a pressão depois de ter sido batido nos últimos três GPs.

"Será interessante ver qual sua maneira de pensar nas próximas corridas, porque ele diz que... quer ganhar todas elas, o que é ótimo", disse à Reuters o campeão de 2009 no Grande Prêmio da Bélgica.

"Isso é exatamente o que queremos. Portanto, esperamos que seja o caso para toda a temporada."

Button conhece a sensação de dominar e vencer uma série de corridas --ele ganhou seis das primeiras sete em 2009 e Vettel ganhou seis das 11 corridas nesta temporada.

Ele também experimentou a frustração de Vettel de perto, com o alemão, agora com 24 anos, colocando-o para fora da corrida em Spa no ano passado.

"Espero que ele não esteja perto o suficiente para bater em nós, mas eu tenho um sentimento que elas (as Red Bulls) vão se classificar muito bem como sempre", disse Button.

(Reportagem de Alan Baldwin)