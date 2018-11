Búzios abre Parque de Corais para visitantes Foi aberto neste final de semana o Centro de Visitantes do Parque dos Corais de Búzios (RJ). A atração é composta por quatro telas interativas para que o público fique "inserido" nesse ecossistema, atualmente ameaçado pela poluição e pela acidificação dos oceanos. Uma delas proporciona a sensação de profundidade, onde se pode "nadar" entre seres do mar de Búzios, como peixes, corais e algas. Quando tocados, mostram informações sobre seus hábitos alimentares e revelam conexões com os demais organismos da cadeia alimentar. Adultos pagam R$ 10 e estudantes, R$ 5. / KARINA NINNI E SARA DUARTE, COM AGÊNCIAS