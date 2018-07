Caatinga deve ser patrimônio nacional, diz ministra

O Dia Nacional da Caatinga é comemorado em 28 de abril. O bioma Caatinga é o único exclusivamente brasileiro, ou seja, só existe no Brasil. Ele corresponde a 850 mil km2, o que equivale a 11% do território nacional. Nele, residem 27 milhões de pessoas. Além de estar presente nos nove Estados nordestinos, também é encontrado no norte do Estado de Minas Gerais. Mas levantamento do Ministério do Meio Ambiente aponta que 45% do território da Caatinga sofre com desmatamentos.

A aprovação da PEC, segundo a ministra, é importante para que se ponham em prática medidas de conservação do bioma sem prejudicar a população nele residente. A Mata Atlântica, por exemplo, já é considerada patrimônio brasileiro.