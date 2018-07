Cabañas deixa a UTI depois de 24 dias O paraguaio Salvador Cabañas deixou ontem a UTI do Hospital Angeles Pedregal, na Cidade do México, 24 dias após ter sido baleado na cabeça. O atacante do América mexicano foi transferido para um quarto e não tem data definida para receber alta. "Sua evolução é satisfatória e nos permitiu tirá-lo da UTI. Isso quer dizer que o risco de morte vai se afastando", disse Ernesto Martínez, neurocirurgião que o operou.