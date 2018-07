Cabeça achada em canal londrino pode ser de atriz decapitada

A polícia de Londres encontrou uma cabeça decapitada em um canal no domingo. As autoridades suspeitam que a cabeça possa ser da atriz britânica Gemma McCluskie, cujo corpo fora encontrado em março a menos de cinco quilômetros do local.

Em março, a polícia encontrara apenas o torso da atriz, sem a cabeça ou membros. A cabeça encontrada neste domingo ainda não foi identificada pela polícia.

"Nós podemos confirmar que uma cabeça foi encontrada no Regent's Canal ontem [domingo] à noite", afirmou um porta-voz da polícia nesta segunda-feira.

McCluskie participou em 2001 da telenovela EastEnders, uma das mais populares da Grã-Bretanha.

A atriz de 29 anos desapareceu em março, depois de participar de uma festa de inauguração de um hospital no leste de Londres. A última vez em que foi vista ela estava a caminho de sua casa no distrito de Hackney, onde morava com o seu irmão Tony McCluskie, de 35 anos.

Poucos dias depois de os restos da atriz terem sido achados, a polícia indiciou Tony McCluskie pelo assassinato de sua irmã. O julgamento começará em novembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.