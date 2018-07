Cabeça em saco de lixo é encontrada na Sé, em SP

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a parte do cadáver estava perto do chafariz e foi isolada para a chegada dos peritos da Polícia Civil. Ainda não há a confirmação se a cabeça pertence ao mesmo corpo cujas partes foram descobertas em Higienópolis, bairro nobre da região central, na manhã de domingo (23).

O delegado Itagiba Franco, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), diz que a perícia técnica já está avaliando se a cabeça pertence ao corpo que foi encontro no final de semana passado em Higienópolis. Ele deverá ouvir hoje os familiares de um homem que está desaparecido, com características semelhantes ao corpo. A vítima teria uma tatuagem no peito, mas o corpo encontrado teve a pele removida.